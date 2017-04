Alcatel Flash, smartphone con quattro fotocamere

Luca Colantuoni,

Alcatel Flash è il primo smartphone al mondo con quattro fotocamere, due posteriori e due frontali. Nonostante questa sua caratteristica unica, il produttore non ha rilasciato nessun comunicato stampa, probabilmente perché il dispositivo viene commercializzato unicamente nei negozi fisici di otto paesi del Medio Oriente. Non è noto se e quando verrà distribuito nel resto del mondo.

Il nuovo Alcatel Flash possiede un telaio in alluminio con lati tagliati a diamante. La dotazione hardware è tipica di uno smartphone di fascia medio-alta: schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Dragontail Glass, processore deca core MediaTek Helio X20, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali (sul retro) e la porta USB Type-C. La batteria (non rimovibile) da 3.100 offre un’autonomia massima di 20 ore in conversazione.

Come detto all’inizio dell’articolo, la caratteristica unica è la dual camera posteriore e frontale. Per le due fotocamere posteriori Alcatel ha scelto sensori Sony IMX258 (RGB e monocromatico) da 13 megapixel, ottica a sei lenti, obiettivi con apertura f/2.0, autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e flash dual LED. Gli utenti possono utilizzare la funzione Super Fine Mode per ottenere la combinazione perfetta tra dettagli e resa cromatica, la modalità Panorama e la messa a fuoco manuale. Le due fotocamere frontali da 8 e 5 megapixel permettono invece di sfruttare la funzione Super Selfie Mode per scegliere livello e modalità di sfocatura (foto intera, sfondo o primo piano).

Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow. Alcatel Flash verrà offerto con un telaio di colore grigio scuro (Titanium Grey) ad un prezzo ignoto.