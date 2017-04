Amazon Cash, acquisti senza carta di credito

Filippo Vendrame,

Amazon sta lanciando un nuovo servizio chiamato Amazon Cash, che ha lo scopo di rendere più facile che mai per i clienti che non dispongono di carte di credito o di debito effettuare acquisti su internet. Il nuovo servizio funziona in maniera abbastanza semplice anche se la procedura risulta essere forse un po’ contorta. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è stampare un codice a barre dal servizio di Amazon e recarsi presso un negozio abilitato dove un cassiere scansionerà il codice e riceverà i soldi da parte del cliente che saranno poi caricati sull’account Amazon corrispondente pronti per essere spesi per gli acquisti online.

Amazon Cash è disponibile, al momento, solamente sul territorio americano e tra i negozi che lo supportano si menzionano CVS Pharmacy, Speedway, Sheetz, Kum & Go, D&W Fresh Market, Family Fare Supermarkets ed altri. Amazon Cash è gratuito ed ogni transazione deve essere compresa tra i 15 ed i 500 dollari. I soldi caricati sull’account Amazon dovrebbero essere resi disponibili immediatamente ma, in ogni caso, il colosso del web invierà una notifica all’utente dell’avvenuto accredito. Al di la del processo necessario per ricaricare l’account Amazon con soldi da spendere che potrebbe risultare un macchinoso, se dovesse prendere piede su più larga scala, Amazon Cash potrebbe diventare una strada importante per il colosso dell’ecommerce per raggiungere tutti coloro che vorrebbero effettuare acquisti online ma che non posseggono carte di credito o di debito.

Una fetta di mercato molto grande visto che un report del 2015 di FDIC evidenzia come il 7% degli abitanti non dispone di una carta di credito. Insomma, Amazon potrebbe aver trovato una via interessante per raggiungere una nuova e vasta fetta di potenziali clienti.