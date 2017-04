Project Scorpio, presto tutte le specifiche?

Filippo Vendrame,

Microsoft potrebbe essere molto vicina a svelare tutti i dettagli tecnici di Project Scorpio, la sua futura console next generation che dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno. Secondo il redattore di Windows Central, Jez Corden, la casa di Redmond già questa settimana potrebbe svelare le complete specifiche tecniche della sua prossima console. In rete, in realtà, erano girate voci anche di una possibile presentazione, ma in realtà dovrebbe trattasi solamente di un piccolo ma interessante anticipo sulla presentazione ufficiale che arriverà, probabilmente, all’evento E3 2017.

Una conferma che qualcosa di molto importante su Project Scorpio arriverà questa settimana la da anche il noto insider Shinobi602 che evidenzia anche che le specifiche finali della console sono davvero molto impressionanti. Quello che rimane ancora da capire è che tipo di annuncio sceglierà Microsoft. In realtà sembra che non ci sarà nessun comunicato o mini evento a sorpresa ma solamente un esclusivo articolo di Digital Foundry. Possibile, dunque, che entro una manciata di giorni i giocatori che già attendono con ansia il debutto di Project Scorpio possano scoprire qualche dettaglio in più su questo atteso prodotto per il gaming.

Ovviamente, trattasi di speculazioni che come tali devono essere prese visto che la casa di Redmond non ha commentato questi rumors.

Di Project Scorpio, ad oggi, si sa che oltre ad arrivare in tempo per lo shopping di Natale, dovrebbe offrire una potenza di almeno 6 teraflop, supportare nativamente il 4K per i giochi e per i video ed essere nativamente compatibile con la mixed reality. Microsoft garantire la compatibilità con i giochi dell’attuale Xbox One. La piattaforma sarà sempre basata su Windows 10.