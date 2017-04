Samsung Display: smartphone pieghevoli nel 2019

Luca Colantuoni,

Brutte notizie per gli utenti che aspettavano di vedere il Galaxy X entro la fine dell’anno. Samsung Display ha confermato che il primo smartphone con schermo pieghevole non arriverà sul mercato prima del 2019. Durante un evento organizzato a Seul, un ingegnere ha spiegato i motivi per cui un simile dispositivo non sarà disponibile in tempi brevi. Tra l’altro, gli attuali display garantiscono un buon margine di profitto, quindi non è necessario annunciare una nuova tecnologia che non offre ancora la massima affidabilità.

Da molti anni circolano indiscrezioni sul misterioso Galaxy X (nome ipotetico) che dovrebbe avere uno schermo OLED flessibile. Samsung ha mostrato in varie occasioni prototipi funzionanti, ma nessuno di essi è ancora pronto per la commercializzazione. In base alle informazioni pubblicate all’inizio di gennaio, il primo “foldable phone” doveva essere annunciato nel terzo trimestre 2017. A febbraio erano trapelate voci su un incontro privato tra Samsung e i partner industriali che doveva avvenire al Mobile World Congress di Barcellona, sul quale però non sono arrivate conferme.

Kim Tae-woong, ingegnere di Samsung Display, ha dichiarato che i display bezel-free sono ancora molti richiesti, per cui non c’è nessuna fretta di sviluppare un display pieghevole. Tra l’altro ci sono ancora problemi tecnici da risolvere prima di avviare la produzione di massa. La tecnologia sarà matura intorno al 2019. Samsung presenterà prima uno smartphone “single foldable” e successivamente un modello “multi foldable”.

Secondo l’analista Chung Won-seok di HI Investment and Securities, il produttore coreano ottiene circa il 20% di profitti dalla vendita dei display bezel-free. Quando la domanda diminuirà, Samsung presenterà il display pieghevole. E ciò non dovrebbe avvenire prima del 2019.