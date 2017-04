Samsung Galaxy S8+ con 6 GB di RAM solo in Cina

Luca Colantuoni,

Samsung annuncerà una “versione speciale” del Galaxy S8+ con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Purtroppo questo modello sarà un’esclusiva per il mercato cinese, dove altri produttori offrono già smartphone con una simile quantità di memoria. In ogni caso, gli utenti dovranno sborsare oltre 1.000 dollari per acquistarlo, una cifra non alla portata di tutti. I due Galaxy S8 con 4 GB di RAM arriveranno in Italia a partire dal 28 aprile.

Anche per il precedente Galaxy S7 edge era stata realizzata una “special edition” (colore Black Pearl) con 128 GB di memoria flash, riservata al mercato coreano. Oltre ai 128 GB di storage, il nuovo Galaxy S8+ (colore Midnight Black) integra anche 6 GB di RAM LPDDR4. Lo scopo di Samsung è sfidare i produttori locali, tra cui Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei e OnePlus, che vendono già smartphone con una simile dotazione di memoria. I 6 GB di RAM possono essere sfruttati per eseguire più app in contemporanea, soprattutto se il Galaxy S8+ viene utilizzato come un computer desktop, collegando la DeX Station.

Probabilmente è questo il motivo per cui l’accessorio verrà offerto in regalo agli utenti cinesi che effettueranno la prenotazione dello smartphone. In altri paesi, il produttore regalerà invece il nuovo Gear VR. Negli Stati Uniti è previsto anche un bundle da 99 dollari che comprende il visore per la realtà virtuale, le cuffie AKG e una microSD da 256 GB. Nessuna iniziativa simile è al momento prevista in Italia.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S8 e S8+, tutte le immagini

Caratteristiche comuni dei Galaxy S8 (5,8 pollici) e Galaxy S8+ (6,2 pollici) sono il pannello Super AMOLED con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel), i processori Snapdragon 835 e Exynos 8895, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamere da 12 e 8 megapixel, lettore di impronte digitali, scanner dell’iride, riconoscimento facciale, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 16, porta USB Type-C e sistema operativo Android 7.0 Nougat con interfaccia TouchWiz e Bixby.