Samsung Galaxy S8 in anteprima alla Design Week

Il design è certamente una delle migliori caratteristiche del Galaxy S8, abbinato all’ampio Infinity Display. La Milano Design Week 2017 è quindi il luogo ideale per mostrare in anteprima il nuovo smartphone. Il produttore coreano ha organizzato l’evento Unconfined: The Galaxy S8 Design che si svolgerà in Via Borgognone (zona Tortona) dal 4 al 9 aprile.

I Galaxy S8 e S8+ possono essere già prenotati dagli utenti italiani, ma per l’arrivo nei negozi e le consegne bisognerà attendere il 28 aprile. Chi visiterà la manifestazione milanese avrà la possibilità di scoprire la storia dietro la realizzazione dello smartphone e i vari step che hanno portato all’unione perfetta tra design e tecnologia. L’installazione digitale e interattiva è stata creata da Patrik Schumacher e Johannes Schafelner dello studio Zaha Hadid Architects con la collaborazione di Universal Everything.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S8 e S8+, tutte le immagini

Samsung definisce il Galaxy S8 come “una manifestazione dell’unicità olistica”. Tutti gli elementi ritenuti superflui sono stati eliminati per evidenziare il design innovativo con cornici ridotte al minimo e lo schermo Quad HD con rapporto di aspetto 18.5:9 (5,8 pollici per il Galaxy S8 e 6,2 pollici per il Galaxy S8+). La curvatura laterale del display e del telaio in alluminio ha permesso di migliorare il grip, nonostante le dimensioni complessive dei due smartphone.

L’aspetto estetico è stato particolarmente curato anche nello sviluppo dell’interfaccia utente (nuove schermata home e icone delle app) e nella realizzazione dei numerosi accessori, tra cui spiccano le cover trasparenti e in Alcantara.