Arriva Sky Kids, la TV mobile dedicata ai bimbi

Marco Grigis,

Anche i bambini hanno la loro mobile tv. Sky, il leader della pay-tv italiana, ha infatti annunciato la disponibilità di Sky Kids: un modo comodo, e completamente sicuro, per permettere ai più piccoli di guardare i loro programmi preferiti in ogni momento, grazie a una connessione alla rete. Un universo “a misura di bambino”, ricco di contenuti esclusivi e di qualità, nonché ricolmo di funzioni affinché i genitori possano gestire in piena tranquillità la fruizione.

Sky Kids, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store per gli utenti già abbonati a Sky Famiglia, offre una soluzione versatile per le esigenze della famiglia moderna. La visione di contenuti si fa sempre meno legata a un singolo luogo, infatti, mentre si moltiplicano gli schermi e i device di riproduzione. Per questo motivo, Sky ha deciso di pensare a una piattaforma per i più piccoli, dove possano trovare tutti i loro personaggi preferiti e approfittarne in tutta sicurezza, grazie al controllo garantito ai genitori: mamma e papà possono impostare quali contenuti rendere disponibili per le fasce d’età, ad esempio, ma anche creare dei profili personalizzati per ognuno dei loro figli.

Sono centinaia i programmi messi a disposizione dell’app e, oltre alla possibilità di visione in streaming, la piattaforma prevede anche opzioni di download per la fruizione offline: una soluzione comoda quando si è in viaggio o, ancora, quando una connessione alla rete Internet non è immediatamente disponibile. La qualità dei contenuti è garantita dai partner usuali di Sky, tra cui DeAgostini Editore, Disney, Turner, Cartoon Network, Viacom e Fox Networks Group Italy.

I programmi sono quelli già noti sulla piattaforma Sky, dalla programmazione di Baby TV alle lezioni di inglese di Disney English, passando per DeA Kids e molto altro. Tra i titoli di punta, “La Casa di Topolino”, “I Viaggi dei Barbapapà”, “Powerpuff Girls”, “Teenage Mutant Ninja Turtles”, “Il Gatto con gli Stivali”, “Scooby-doo” e molti, moltissimi altri ancora. Naturalmente, l’applicazione prevede funzioni di Parental Control, affinché i genitori possano permettere ai figli una fruizione in piena autonomia, nonché in tutta sicurezza.