Il voto elettronico a Roma

Marco Viviani,

Il Comune di Roma intende adottare una piattaforma apposita per sperimentare il voto esclusivamente elettronico per prendere alcune decisioni locali. Lo hanno spiegato oggi in conferenza stampa l’assessora a Roma Semplice, Flavia Marzano, e i due cinquestelle Angelo Sturni, presidente della commissione Roma Capitale, e il deputato Riccardo Fraccaro. La loro idea, scritta in una delibera, è quella di importare nel comune alcuni strumenti partecipativi, ma non sarà Rousseau, la piattaforma ideata dalla Casaleggio che ha dato anche il nome alla sua fondazione.

Per valutare un sistema di voto elettronico bisogna partire da un concetto: ogni sistema informatico è vulnerabile, per natura. Ecco perché quando si parla di voto elettronico si deve stare molto in guardia. L’unico modo per gestirlo al meglio, secondo gli esperti, è di lavorare sulla raccolta e trattamento dati in modo che nessun passaggio sia opaco o meno che perfettamente trasparente, controllare con un ente terzo la qualità del software per evitare che lo sviluppatore si giudichi benevolmente da solo, testare il sistema su votazioni piccole, all’inizio, privilegiare i sistemi ibridi cartaceo-elettronico o comunque prevedere un backup fisico di sicurezza, così da rispondere a eventuali contestazioni confrontando due tipi di voto che a quel punto dovranno essere identici.

Detto questo, è sicuramente molto interessante che in una città popolata e complessa come la capitale si pensi a petizioni online, referendum senza quorum, proposte di delibera e bilancio partecipativo integrando nello statuto del comune dei sistemi elettronici. I proponenti hanno evidenziato che negli ultimi dieci anni sono state depositate presso l’amministrazione capitolina meno di 30 proposte di iniziativa popolare, 15 quesiti referendari e solo 36 interrogazioni e 2 interpellanze al Sindaco. Inoltre, il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare è del 1994 e finora non è mai stato migliorato né adattato alle nuove tecnologie.

Così ha commentato Angelo Sturno:

Con questa proposta vogliamo rivoluzionare le modalità di partecipazione all’azione amministrativa. Aprendo le porte ai cittadini, attraverso nuovi strumenti di democrazia diretta. Presenteremo la delibera nei Municipi con incontri sul territorio per spiegare ai cittadini i nuovi diritti di cui potranno beneficiare. Il nostro auspicio è che l’iter amministrativo si concluda entro fine anno.

Flavia Marzano, invece, in questi mesi ha portato a compimento alcuni piccoli passi digitali nel comune, creando dei punti di informazione online nelle biblioteche, facendo adottare lo SPID per oltre 60 servizi online ai cittadini, e presentando anche una propria agenda digitale che comprende scuola, accessibilità, smart mobility, turismo online, commercio e attività produttive, servizi sociosanitari. A proposito di questa iniziativa che prende le mosse dal movimento cinquestelle, dunque dalla parte più politica, e arriva all’amministrazione capitolina, l’assessora ha spiegato che si tratta di una implementazione che passerà dalla ristrutturazione del portale comunale nel quale si aprirà una sezione sulla Partecipazione: