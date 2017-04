Windows 10 CU, nuovi aggiornamenti cumulativi

Filippo Vendrame,

Windows 10 Creators Update debutterà ufficialmente il prossimo 11 aprile ma gli utenti potranno iniziare a scaricarlo manualmente già a partire da domani 5 aprile attraverso lo strumento di “Update Assistant“. Tuttavia, sebbene al prossimo step di Windows 10 manchi davvero molto poco, Microsoft continua ad affinare il suo sistema operativo per renderlo davvero perfetto e privo di bug. Negli ultimi giorni, infatti, la casa di Redmond ha iniziato a rilasciare agli Insider mini aggiornamenti cumulativi che vanno a risolvere alcuni ultimi bug scoperti all’interno della nuova piattaforma di Windows 10.

I vari change log non sono lunghissimi ma mostrano interventi in diverse zone del sistema operativo per chiudere alcuni piccoli problemi di funzionamento. Questi update saranno sicuramente disponibili per tutti se non già domani quando sarà possibile scaricare ed installare Windows 10 Creators Update attraverso Update Assistant, al più tardi il giorno 11 aprile quando Microsoft distribuirà Windows 10 CU attraverso Windows Update, contestualmente al Patch Tuesday del mese. Da evidenziare che chi preferirà attendere l’11 aprile per ricevere Windows 10 Creators Update potrebbe non riceverlo immediatamente.

La casa di Redmond, infatti, è stata molto chiara al riguardo affermando che il rollout sarà come al solito progressivo e che i primi a riceverlo saranno i computer più recenti. Per qualcuno, dunque, l’attesa si potrebbe allungare di alcuni giorni.

Windows 10 Creators Update non va a cancellare dati e documenti già preesistenti sul computer e va ad introdurre moltissime novità sia sul fronte funzionale che su quello prestazionale. In particolare sono stati inseriti nuovi elementi dedicati al gaming, alla mixed reality ed alla sicurezza.