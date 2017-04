Windows 10, Project Neon su Film e TV

Filippo Vendrame,

Un pezzettino di Project Neo di Windows 10 arriva sull’applicazione Film e TV, anche se al momento solamente per gli Insider. Project Neon, si ricorda, è un restyling dell’interfaccia di Windows 10 che arriverà con Redstone 3 verso fine anno e che porterà, dunque, profonde rivisitazioni stilistiche. Microsoft, dunque, ha provveduto a rilasciare per gli Insider una nuova versione dell’app Film e TV che introduce alcuni elementi che saranno propri della nuova interfaccia di Windows 10.

In questo specifico caso, la casa di Redmond ha introdotto un effetto traslucido/sfocato nella barra del titolo dell’applicazione. Non è, comunque, la prima volta che Microsoft introduce queste novità stilistiche all’interno delle sue app. Di recente, anche l’app Groove Musica aveva ricevuto alcuni ritocchi estetici sempre ispirati a Project Neon. Aggiornamento anche in questo caso disponibile solamente per gli iscritti al programma Windows Insider. Non è chiaro, però, se queste novità stilistiche arriveranno già adesso con il debutto di Windows 10 Creators Update oppure se sono solamente delle prove in vista di Redstone 3 che introdurrà in maniera massiccia le novità grafiche all’interfaccia del sistema operativo.

Da sottolineare che anche il nuovo layout di navigazione a schede affiancate dell’app fa parte di Project Neon. In ogni caso trattasi dei primissimi ritocchi estetici in vista della rivoluzione stilistica che arriverà verso la fine dell’anno. Per allora l’app Film e TV come anche Groove Musica sicuramente riceveranno modifiche grafiche ben più marcate.

Del futuro stilistico di Windows 10 con Project Neon probabilmente se ne parlerà in maniera più approfondita nel corso di Build 2017 che si terrà nel mese di maggio.