Amazon sconta il Galaxy S8 a 790 euro

Filippo Vendrame,

Deve ancora debuttare ma già arrivano i primo sconti. Amazon, infatti, ha tagliato leggermente il prezzo dei Galaxy S8 e dei Galaxy S8+ che gli utenti possono prenotare direttamente dal suo eshop. Lo sconto più significativo è sul Galaxy S8 di colore nero, la colorazione probabilmente più gettonata. Il nuovo smartphone della casa coreana può, dunque, essere prenotato al prezzo di 790,90 euro al posto degli 829 euro canonici. Trattasi, quindi, di 39 euro di sconto, non una cifra enorme ma nemmeno pochissimo. Per quanto riguarda le altre colorazioni disponibili lo sconto si riduce ad una manciata di euro (824 euro contro 829 euro).

Per quanto concerne il Galaxy S8+, invece, lo sconto è più limitato e si limita a 5 euro di sconto (924 euro contro 929 euro). Vista la tendenza ribassista già in atto, comunque, è possibile che i prezzi dei Galaxy S8 possano calare rapidamente già nel corso delle prime settimane dopo il lancio ufficiale che, come noto, sarà il prossimo 28 aprile. Amazon è tra i primi ad offrire uno sconto reale sull’acquisto del nuovo top di gamma coreano. Per gli interessati, dunque, un’opportunità ghiotta per risparmiare subito diversi euro visti i prezzi non certamente economici.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S8 e S8+, tutte le immagini

Si ricorda, infine, che le prenotazioni presso Amazon dispongono della garanzia “prezzo minimo garantito“. Questo significa che se dal momento della prenotazione il prezzo dovesse ulteriormente scendere, gli acquirenti andranno a pagare quello e non l’eventuale costo più alto. Questo significa che chi aveva già prenotato il Galaxy S8 di colore nero a 829 euro, adesso andrà a pagarlo 790 euro.