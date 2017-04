Google all’IJF17, tra innovazione e informazione

Cristiano Ghidotti,

C’è anche Google, insieme a Facebook, Amazon ed Eni, tra i main sponsor del Festival Internazionale del Giornalismo che apre oggi i battenti nella città di Perugia. L’undicesima edizione della manifestazione, che si concluderà nella giornata di domenica 9 aprile, può essere seguita anche in live streaming sul canale YouTube ufficiale.

Il gruppo di Mountain View ha scelto la kermesse nel capoluogo umbro per programmare momenti di formazione, seminari e workshop, incontri organizzati dal Google News Lag sugli strumenti digitali per il giornalismo e approfondimenti sulla Digital News Initiative (di recente giunta al suo terzo round) che segna la partnership tra il gruppo e gli editori europei, finalizzata a promuovere l’innovazione e la qualità nel mondo dell’informazione online. Per venerdì 7 aprile, alle ore 16:30 (la location scelta è quella della Sala dei Notari), è ad esempio previsto un incontro con Richard Gingras, VP di Google News, per discutere del ruolo delle aziende digitali nell’evoluzione dell’informazione.

Tra gli argomenti trattati in occasione dell’IJF17 anche l’iniziativa AMP, ovvero Accelerated Mobile Pages, che punta a migliorare in modo significativo le prestazioni della navigazione da dispositivi mobile, velocizzando il caricamento dei contenuti e rendendoli accessibili anche nelle zone in cui la connettività non è delle migliori. Ne parlerà Luca Forlin, Strategic Partnerships Manager EMEA per l’area news e informazione, nel suo intervento alle ore 9:00 di venerdì 7 aprile.

Il workshop “Giornalismo immersivo: gli strumenti geo, dalle mappe interattive a Google Earth” (giovedì 6 aprile, ore 14:00, Sala Raffaello) è invece incentrato sugli strumenti di geolocalizzazione. Interverrà Elisabetta Tola, Media Training Specialist del News Lab di Google per l’Italia, toccando temi come l’uso delle applicazioni: MyMaps, Fusion Tables, Street View ed Earth.

Al mondo dei dati è invece dedicato “Data journalism: dai dati ai grafici alle ricerche di tendenza con Google Trends” (sabato 8 aprile, ore 9:30, Hotel Sangallo), a YouTube il laboratorio “Giornalismo immersivo: YouTube e le sperimentazioni VR/360” (venerdì 7 aprile, ore 18:00, sala delle Colonne a Palazzo Graziani) e alle post-verità, ai discorsi politicizzati e alla credibilità giornalistica l’incontro “Dare un senso ai contenuti in un mondo post-verità” con i rappresentanti di Full Fact e Deutsche Welle (sabato 8 aprile, ore 16:00, Centro Servizi G. Alessi).

Google invita inoltre tutti coloro presenti a Perugia, per il Festival Internazionale del Giornalismo e non, a visitare il News Space allestito presso Hotel Brufani, uno spazio interattivo realizzato con l’interno di ispirare l’innovazione nel mondo dell’informazione, attraverso la condivisione di esempi di successo dall’Europa, dal Medio Oriente e dall’Africa.