Google e Netflix i più cool per la Generazione Z

Cristiano Ghidotti,

C’è chi li chiama teenager, chi Generazione Z. È un insieme che racchiude tutti coloro nati tra la seconda metà degli anni ’90 e il primo decennio del nuovo secolo. È anche il target scelto per indagare i gusti dei più giovani in termini di brand reputation, attraverso una ricerca commissionata da Google e condotta negli Stati Uniti da YouGov e Gutcheck.

Più precisamente, sono stati interpellati 1.967 ragazzi di età compresa fra 13 e 17 anni. Ciò che ne emerge è che le nuove leve ritengono cool marchi come YouTube, Netflix e la stessa Google, mentre di Apple, Samsung, Microsoft e compagnia non vi è alcuna traccia. Risultati in netto contrasto con quanto rilevato da un altro sondaggio, condotto lo scorso anno da Piper Jaffray, secondo il quale i giovani preferiscono ad esempio iPhone agli smartphone con sistema operativo Android. Si trattava comunque di un’altra indagine, condotta esclusivamente all’interno di famiglie con reddito medio-alto (dai 68.000 dollari all’anno in su). Tornando alla ricerca pubblicata oggi, questa è la Top 10 dei brand che ne esce.

YouTube; Netflix; Google; Xbox; Oreo; GoPro; Playstation; Doritos; Nike; Chrome.

YouTube è cool per la varietà dei video: dal fai-da-te ai tutorial per il makeup, fino alle notizie. La piattaforma tiene connessa e informata la Generazione Z. Anche il prezzo è giusto!

Nonostante l’assenza della mela morsicata nella chart, gli interpellati includono “tutto ciò che è legato a iOS”, insieme a realtà virtuale, realtà aumentata e smartphone tra le cose più interessanti dell’ambito tecnologico. Sorge dunque il dubbio che tra i più giovani ci sia un po’ di confusione e qualche difficoltà nell’associare un sistema operativo a chi lo sviluppa e distribuisce.

C’è lavoro da fare anche per Facebook: il social network in blu, nonostante sia ormai utilizzato a livello globale da persone di ogni età, è ritenuto meno cool di brand come Walmart, Wendy’s, Verizon, Nestlé e Costco.