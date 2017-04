Honor 6C, smartphone robusto e versatile

Luca Colantuoni,

Insieme al nuovo top di gamma Honor 8 Pro, il produttore cinese ha annunciato la disponibilità di Honor 6C, un interessante modello di fascia media con una buona qualità costruttiva e una dotazione hardware adeguata al target di utilizzo. Gli utenti italiani potranno acquistare lo smartphone dalla fine di aprile, sia online che nei negozi specializzati.

Honor 6C possiede un telaio in alluminio che offre il giusto compromesso tra estetica e robustezza. La leggera curvatura della cover posteriore permette una presa comoda e salda, mentre lo schermo 2.5D da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) consente la visione ottimale di immagini e video, senza incidere negativamente sulle dimensioni generali. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 435 a 1,4 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel con apertura f/2.2, mentre per quella frontale è stato scelto un sensore da 5 megapixel. La connettività è garantita dai classici moduli wireless (WiFi, Bluetooth, GPS e LTE). Quest’ultimo permette di raggiungere velocità di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Lo slot ibrido può ospitare due nano SIM oppure una nano SIM e la scheda microSD. Sul retro è presente il lettore di impronte digitali che consente lo sblocco dello smartphone in soli 0,3 secondi.

Galleria di immagini: Honor 6C, immagini dello smartphone

La batteria ha una capacità di 3.020 mAh e offre un’autonomia di circa 24 ore. Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow, personalizzato con l’interfaccia EMUI 4.1. Honor 6C sarà disponibile nelle colorazioni Grey, Silver e Gold al prezzo consigliato di 229,00 euro sullo store vMall e presso i rivenditori partner di Honor.