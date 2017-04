Huawei Y5 2017, smartphone Android con Easy Key

Luca Colantuoni,

Quasi contemporaneamente all’annuncio dei nuovi Honor 8 Pro e Honor 6C, il produttore cinese ha svelato un altro smartphone entry level della serie Y. Le migliori caratteristiche di Huawei Y5 2017 sono la qualità costruttiva e l’autonomia. Probabilmente il prezzo sarà anche il suo punto di forza, ma al momento non si conosce la cifra necessaria per il suo acquisto.

Huawei Y5 2017 possiede un telaio “textured” e linee curve che rende più confortevole il grip. Il produttore non ha svelato i materiali utilizzati, ma dalle immagini pubblicate sul sito sembra che la cover posteriore sia in plastica, mentre pulsanti, bordi frontali e cornice della fotocamera sono in metallo. La dotazione hardware comprende uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore quad core MediaTek MT6737T a 1,4 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 8 e 5 megapixel. Quella posteriore ha un’apertura f/2.0 e un flash dual LED, mentre quella frontale possiede un obiettivo grandangolare (84 gradi) e un flash LED. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e LTE (dual SIM). Presenti inoltre la radio FM e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 3.000 mAh offre un’autonomia di 1,5 giorni. La capacità viene mantenuta oltre l’80% anche dopo 800 cicli di carica/scarica.

Sul lato sinistro dello smartphone è stato aggiunto il pulsante Easy Key che permette di usare le gesture (press, double press e press-and-hold) per eseguire azioni rapide (avviare app, pubblicare sui social o accendere il flash). Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow. Huawei Y5 2017 sarà disponibile in cinque colori: bianco, nero, rosa, grigio e oro.