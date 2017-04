iPhone 8, posticipo a novembre?

Marco Grigis,

Il nuovo iPhone 8, lo smartphone inedito di Apple atteso in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus, potrebbe subire un ritardo per non meglio precisati problemi di produzione. È quando rende noto l’asiatico Economic Daily News, sulla base di alcune informazioni provenienti dai distretti produttivi partner di Cupertino: del device se ne riparlerà in ottobre o, ancora, a novembre inoltrato.

La pubblicazione risulta abbastanza vaga sul destino di iPhone 8, anche perché non è dato sapere se si riferisca al lancio o, fatto questo più verosimile, all’effettiva disponibilità nei negozi. Secondo alcune interpretazioni della stampa statunitense, infatti, Apple potrebbe comunque decidere di presentare il nuovo smartphone a settembre, insieme a iPhone 7S e iPhone 7S Plus, per poi cominciarne le vendite entro la fine dell’anno.

Tra le ragioni addotte per il ritardo, la difficoltà che i produttori asiatici starebbero incontrando nell’assemblare le componenti dei pannelli OLED, in particolare con un nuovo tipo di laminatura per il pannello frontale. Sembra, infatti, che la nuova tecnologia del display renda più difficile l’integrazione dei sensori di 3D Touch, il sistema per il rilevamento della forza di pressione, rallentando così l’intera catena produttiva.

L’indiscrezione è comunque da prendere con le pinze poiché, giusto pochi giorni fa, è emerso come la produzione sia invece entrata nel vivo, con ben 70 milioni di pannelli OLED ordinati dalla mela morsicata al partner Samsung, pronti a salire a 95 qualora la domanda da parte degli utenti risultasse particolarmente elevata. Naturalmente, Apple non potrebbe raggiungere tali cifre di distribuzione in un mese solo, da novembre a dicembre, nonostante il periodo natalizio sia di solito molto prolifico per il gruppo californiano. Nel mentre, non emerge nessuna nuova indiscrezione sul fronte hardware: il nuovo iPhone 8 vedrà forse una scocca in acciaio inossidabile e vetro, con uno schermo borderless di circa 5.8 pollici e una nuova batteria a “L”, per una maggiore autonomia.