iPhone 8, prezzi a partire da 850 dollari?

Marco Grigis,

Notizia in controtendenza, e probabilmente gradita dagli appassionati della mela morsicata, quella in arrivo dagli USA sul conto di iPhone 8. A dispetto delle previsioni per un prezzo superiore ai 1.000 dollari, giunge da UBS una previsione ben più calmierata: secondo Steven Milunovich, analista della società, il nuovo smartphone potrebbe vedere tariffe di listino a partire da 850 dollari. Dei costi non troppo dissimili dall’attuale generazione degli iPhone 7, tale da renderli più avvicinabili da un bacino maggiore di utenti.

Nonostante le iniziali previsioni di prezzi superiori ai 1.000 dollari, Apple potrebbe aver deciso di cambiare strategia, riducendo i margini di guadagno e affrontando, così, in modo più diretto la concorrenza. Per tale ragione, il gruppo di Cupertino starebbe pensando a due fasce di prezzo per iPhone 8, secondo alcuni chiamato anche iPhone X o iPhone Edition: 850 dollari per il modello da 64 GB, 950 per i 256. Vi potrebbe però essere una fluttuazione in eccesso di circa 50 dollari, una variazione che non cambierà di molto il posizionamento sul mercato del modello, se si considera come il nuovo Samsung Galaxy S8 sia proposto negli Stati Uniti proprio a 850 dollari. Ecco come ha commentato Milunovich:

Contrariamente alle comuni impressioni, Apple determina i prezzi in modo abbastanza competitivo. Apple gradisce posizionare i suoi prodotti entry-level a metà mercato, con gli esemplari “Pro/Plus” il più possibile vicini agli high-end dei competitor. Pertanto, non crediamo che Apple si allontanerà molto dai prezzi di Samsung per il suo modello più costoso, mantenendo il modello OLED bade tra gli 850 e i 900 dollari. La versione OLED da 256 potrebbe raggiungere i 950-1.000 dollari.

Ma cosa accadrà alla linea degli iPhone 7S e degli iPhone 7S Plus, previsti sempre a settembre in concomitanza con lo stesso iPhone 8? Secondo l’analista, potrebbe esservi una lieve riduzione di prezzo: 649 dollari per il modello da 4.7 pollici e 769 per l’edizione da 5.5. Non resta che attendere la fine dell’estate, di conseguenza, per scoprire i reali piani di Cupertino.