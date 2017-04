Tesla vale più della Ford

Filippo Vendrame,

Indubbiamente Tesla sta vivendo un momento molto positivo della sua recente storia. I suoi modelli di auto elettriche a guida autonoma sono sempre più venduti nonostante i prezzi non certamente alla portata di tutti e molto presto arriverà sul mercato la Model 3 che punta democratizzare l’auto elettrica con costi d’accesso molto più accessibili. Tutta questa innovazione si traduce anche in un apprezzamento del mondo economico e degli investitori tanto che in borsa, la società di Elon Musk oggi vale più della Ford ed è seconda solo alla GM.

Nel regno della borsa americana di Wall Street, infatti, il titolo di Tesla continua a mostrare un trend positivo, incoraggiato anche dai recenti dati sulle vendite, tanto da aver permesso alla società di arrivare ad un valore di capitalizzazione pari a 46,67 miliardi di dollari, più di Ford che si ferma a 46.14 miliardi di dollari. Trattasi di un dato curioso che mette in evidenza, però, come le cose nel panorama automobilistico stiano rapidamente cambiando e che accanto ai colossi storici dell’automobilismo possano, adesso, farsi strada anche nuove realtà che puntano tutto sul’innovazione e su di un nuovo approccio alla mobilità. Del resto, molti produttori di auto stanno “seguendo” l’esempio di Tesla investendo ingenti somme di denaro nello sviluppo di auto elettriche e nelle piattaforme per la guida autonoma.

I successi di tesla, però, potrebbero non finire qui, perché se è vero che a luglio dovrebbe partire la produzione della Model 3, per il prossimo anno dovrebbe essere previsto anche il debutto della variante SUV proprio della Model 3. Inoltre, l’azienda sta lavorando concretamente ad una piattaforma che renda davvero automatizzate le auto e su questo campo la società di Elon Musk si è dimostrata molto avanti rispetto alla concorrenza.