Windows 10 Creators Update, download disponibile

Windows 10 Creators Update è disponibile al download ed all’installazione manuale attraverso lo strumento “Windows 10 Media Creation Tool” come Microsoft aveva preannunciato. Chi non volesse aspettare il rilascio attraverso Windows Update il prossimo 11 aprile, può già effettuare l’aggiornamento oggi. Trattandosi di una procedura manuale sono necessari alcuni passaggi aggiuntivi, comunque, tutti molto facili.

Tutto quello che gli utenti dovranno fare è recarsi su questa pagina del sito di Microsoft, scaricare il tool cliccando su “Scarica ora lo strumento”, eseguirlo e seguire i pochi passaggi richiesti. Ovviamente è necessario disporre di una linea a banda larga performante visto che Windows 10 Creators Update è un aggiornamento piuttosto corposo. Lo strumento che Microsoft mette a disposizione ufficialmente permette non solamente di aggiornare il sistema operativo alla ultima release ma anche di creare unità flash USB o DVD da utilizzare per installare una nuova copia di Windows 10.

L’intera procedura tra download ed installazione può durare circa un’ora ma molto dipende dalla velocità della linea e dalla potenza del computer. Nessun file andrà persone durante l’aggiornamento.

Si ricorda che Windows 10 Creators Update introduce moltissime novità come nuovi strumenti per il gaming ed il 3D senza dimenticare miglioramenti per la sicurezza e per le applicazioni universali dell’ecosistema del sistema operativo.

Al termine della procedura di aggiornamento il suggerimento è quello di verificare anche la presenza di update delle app di sistema attraverso lo strumento del Windows Store.