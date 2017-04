Windows 10, Microsoft migliora il Windows Store

Filippo Vendrame,

Microsoft, accanto allo sviluppo di Windows 10, continua a migliorare anche l’intero ecosistema costituito dalle sue applicazioni universali. Novità interessanti giungono, al riguardo, sul Windows Store di Windows 10 che ha guadagnato un nuovo aggiornamento reso disponibile agli Insider che hanno scelto il Fast Ring. In primo luogo, il Windows Store ha ora un barra di avanzamento ottimizzata per i file che si stanno scaricando nella sezione “Download e aggiornamenti“. Il nuovo design della barra di avanzamento indica, adesso, anche la velocità di download.

Oltre al design migliorato della barra di avanzamento, Microsoft sta anche introducendo una nuova doppia notifica interattiva. Quando si installa una nuova applicazione o la si aggiorna, gli utenti Windows 10 vedranno due pulsanti sulla notifica del Windows Store che permetterà o di avviare rapidamente l’applicazione o di inserirla nel menu di avvio del sistema operativo. Infine, il nuovo aggiornamento rende molto più semplice condividere le applicazioni del Windows Store. In precedenza, l’icona di condivisione nelle liste di app era appena percettibile ma adesso sarà molto più facile da individuare visto che sarà spostata accanto al pulsante per installare il software.

Questo update del Windows Store per gli Insider è in corso di rollout e porta l’app del market di Windows 10 alla release 11703.1000.156.0. Probabilmente il nuovo Windows Store arriverà per tutti con il rilascio ufficiale di Windows 10 Creators Update fissato per il prossimo 11 aprile.

Per forzare l’update delle app di Windows 10, Windows Store compreso, è sufficiente recarsi nella sezione “Download e aggiornamenti” del Windows Store e forzare la ricerca degli aggiornamenti.