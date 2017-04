Xiaomi annuncia il Mi Pad 3

Luca Colantuoni,

Il dispositivo più atteso del produttore cinese è sicuramente il Mi 6. Nel frattempo Xiaomi ha deciso di aggiornare il catalogo dei tablet, presentando il nuovo Mi Pad 3. Dopo oltre due anni arriva finalmente il successore del Mi Pad 2, rispetto al quale ci sono diverse novità hardware, come processore e fotocamere. Il tablet non verrà importato in Europa, ma gli utenti potranno sicuramente acquistarlo su vari store online, tra cui il noto GearBest.

Per quanto riguarda il design non ci sono sostanziali differenze tra il Mi Pad 3 e il precedente modello. Il telaio è ancora in alluminio, così come lo schermo da 7,9 pollici con risoluzione di 2048×1536 pixel e 326 ppi. Il processore Intel Atom X5-Z8500 è stato invece sostituito dal MediaTek MT8176, un SoC con due core a 2,1 GHz e quattro core a 1,7 GHz, abbinati ad una GPU Immagination PowerVR GX6250 a 650 MHz. Raddoppia la dotazione di RAM LPDDR3, passando da 2 a 4 GB, mentre la memoria flash di tipo eMMC 5.0 ammonta a 64 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel con apertura f/2.0, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.2. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. La batteria da 6.600 mAh offre un’autonomia di 12 ore in riproduzione video e 867 ore in standby. Nella parte inferiore del tablet è presente una porta USB Type-C, sfruttata per la ricarica rapida.

Dimensioni e peso sono 200,4×132,6×6,95 millimetri e 328 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia MIUI 8. Il Mi Pad 3 sarà disponibile in colore oro ad un prezzo di 1.499 yuan, pari a circa 200 euro.