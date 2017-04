YouTube: live streaming dall’app con 1.000 iscritti

Cristiano Ghidotti,

L’annuncio della novità è arrivato nel giugno dello scorso anno, poi nel mese di febbraio si è assistito all’avvio del rollout per i canali con almeno 10.000 iscritti: anche YouTube ha scelto di introdurre la possibilità di effettuare lo streaming live dall’applicazione mobile. Oggi il limite viene rivisto verso il basso, mettendo la feature a disposizione di tutti i canali con almeno 1.000 iscritti all’attivo.

Dalla piattaforma non sono giunte comunicazioni ufficiali in merito, ma a quanto pare gli youtuber stanno iniziando a ricevere email in cui si parla della caratteristica che, si ricorda, già da anni è disponibile per tutti tramite computer desktop e laptop (è sufficiente connettere una webcam e un microfono). I requisiti richiesti per poter effettuare la trasmissione in diretta dei propri video attraverso i dispositivi mobile sono i seguenti: un device con sistema operativo Android 6.0 oppure iOS 8 (o release successive), essere un canale verificato, non aver ottenuto restrizioni al live streaming nel corso degli ultimi 90 giorni e come già detto contare almeno 1.000 utenti iscritti.

L’interfaccia offerta dall’app è quella visibile negli screenshot allegati qui sopra: si può scegliere se rendere lo streaming pubblico, privato oppure accessibile esclusivamente tramite link da condividere via email, messaggi ecc., se abilitare la chat per la ricezione dei commenti in tempo reale (visualizzati come nell’immagine a destra) e se inviare una notifica a tutti gli iscritti per avvisarli della trasmissione. Il prossimo step, quasi certamente, sarà quello che vedrà l’apertura della feature a tutti, senza alcun limite minimo per quanto riguarda il numero dei subscriber.