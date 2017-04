Amazon Prime Now, la spesa si fa dal PC

Filippo Vendrame,

Amazon amplia ulteriormente il suo servizio Amazon Prime Now in Italia rendendolo accessibile non solo da applicazione mobile ma anche da PC Desktop. Questo significa che gli abbonati Amazon Prime potranno più facilmente fare la spesa e riceverla entro due ore direttamente a casa. Per quei pochi che ancora non conoscessero Amazon Prime Now si ricorda che trattasi di un servizio che consegna entro un’ora o entro due ore i prodotti acquistati 7 giorni su 7, all’interno della città di Milano e in 46 comuni dell’hinterland.

Fare shopping dal proprio PC Desktop è davvero semplice. Gli abbonati Amazon Prime coperti dal servizio Now dovranno semplicemente recarsi sul sito dedicato ed iniziare ad acquistare i prodotti che saranno consegnati rapidamente al loro recapito. Per verificare la disponibilità del servizio, gli iscritti Prime dovranno semplicemente inserire il loro CAP ed attendere la risposta. I clienti Amazon raggiunti dal servizio ma ancora non iscritti a Prime possono approfittare della novità per provare il servizio. Il primo mese di abbonamento di Amazon Prime, infatti, è gratuito e poi costerà 19,99 euro all’anno.

Sono oltre 20 mila i prodotti che possono essere acquistati attraverso Amazon Prime Now tra cui bevande, pesce, carne, frutta, verdura, pasta, caffè, pannolini e prodotti per l’infanzia, videogiochi per console, giocattoli ed attrezzatura sportiva e tanto altro ancora.

I clienti stessi ci hanno detto di voler avere la possibilità di fare shopping dal browser. Ora anche tutte le persone residenti a Milano e nei 46 comuni dell’hinterland che preferiscono il PC allo smartphone, possono accedere all’ampia selezione di prodotti disponibile su Prime Now: l’acquisto di frutta, verdura, carne e pesce può essere effettuata comodamente da ogni computer.

La spedizione in un’ora prevede un extra di 6,90 euro, mentre quella entro due ore non prevede costi aggiuntivi. Il servizio è attivo dalle 8 di mattina a mezzanotte, sette giorni su sette. L’importo minimo per gli ordini Prime Now è di 25 euro.