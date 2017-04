Facebook testa una versione gratuita di Workplace

Filippo Vendrame,

Facebook sta testando una versione gratuita di Workplace, il suo social network dedicato alla collaborazione aziendale, diretto rivale di Slack. Come ha evidenziato Simon Cross, Product Manager di Facebook, il social network sta lavorando per rendere disponibile Workplace a più aziende. Il nuovo prodotto che è ancora in fase di test e che quindi non è disponibile, non offrirà alle aziende gli strumenti amministrativi e analitici disponibili agli abbonati paganti.

Workplace, si ricorda, è molto simile al classico Facebook, solamente che invece di collegare amici e famigliari, permette di mettere in contatto tutti i colleghi di lavoro ed organizzare le attività professionali. La versione Free di questa piattaforma si chiamerà “Workplace Standard“, mentre quella a pagamento “Workplace Premium“. Facebook, dunque, punta a voler raggiungere anche tutte quelle organizzazioni che per numeri ed esigenze non hanno bisogno di una piattaforma complessa e che spesso non dispongono nemmeno di budget ampi per investire in servizi esterni.

Il social network scommette che Workplace Standard sarà, infatti, principalmente adottato dalle piccole realtà dei paesi emergenti molto più sensibili ai costi. Grazie alla versione Free le aziende potranno utilizzare Workplace per coordinarsi internamente e passare magari alla versione premium in futuro. Ma intanto, molte realtà potranno entrare nel mondo di Workplace senza dover mettere mano al portafogli.

Grazie a questa mossa, inoltre, Facebook punta a voler essere maggiormente competitivo in un settore, quello dei servizi aziendali, molto agguerrito dove sono presenti player molto importanti come Microsoft, per esempio. Proprio di recente, la casa di Redmond ha rilanciato la sua offerta presentando Teams, uno strumento pensato appositamente proprio per favorire la collaborazione all’interno dei team di lavoro delle aziende.