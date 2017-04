LG G6, inizia la distribuzione internazionale

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha annunciato l’avvio delle consegne del nuovo LG G6 nei mercati internazionali. Dopo il lancio in Corea del Sud, lo smartphone presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona arriverà in Europa, Nord America, America Centrale, Sud America e Asia nel corso delle prossime settimane. Gli utenti potranno acquistarlo nei negozi fisici e online. In Italia può essere ordinato su Amazon (bianco, nero e argento) ad un prezzo di 749,00 euro.

Il G6 è stato il protagonista assoluto della manifestazione spagnola (il Samsung Galaxy S8 è stato annunciato un mese dopo), dove ha ricevuto 36 riconoscimenti dalla stampa specializzata. Lo smartphone è stato premiato per la qualità dello schermo Full Vision da 5,7 pollici con risoluzione di 2880×1440 pixel (rapporto di aspetto 18:9) che supporta le tecnologie Dolby Vision e HDR 10. Altrettanto valide le caratteristiche delle fotocamere, la dual camera posteriore con sensori da 13 megapixel (lenti da 125 gradi) e quella frontale da 5 megapixel (lenti da 100 gradi).

Nonostante la dimensione dello schermo, il dispositivo può essere tenuto comodamente con una sola mano, in quanto il produttore ha ridotto al minimo lo spessore delle cornici. LG ha abbandonato il design modulare del precedente G5, adottando un telaio unibody in alluminio che ha superato i test di durabilità dello standard MIL-STG-810G, oltre ad aver ricevuto la certificazione IP68. Il G6 resiste quindi all’acqua, alla polvere, alle temperature estreme, all’umidità, alle vibrazioni e alla radiazione solare.

LG ha introdotto anche diverse novità software che permettono all’utente di sfruttare l’ampia superficie di visualizzazione. L’interfaccia dell’app Fotocamera, ad esempio, è stata modificata per mostrare due immagini quadrate in contemporanea. Il sistema operativo installato, ovvero Android 7.0 Nougat, consente inoltre di utilizzare Google Assistant per eseguire varie operazioni con i comandi vocali.