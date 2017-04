Polar M430, progettato per i runner

Luca Colantuoni,

Il produttore finlandese ha annunciato il successore del popolare Polar M400. Il nuovo Polar M430 è stato progettato per i “runner seri” che devono controllare i progressi ottenuti con l’allenamento. L’orologio integra un modulo GPS e un cardiofrequenzimetro che forniscono informazioni precise per ogni sessione di corsa. Il dispositivo offre diverse funzionalità avanzate, tra cui il Running Index, oltre ad un’elevata autonomia.

Il Polar M430 è chiaramente un orologio adatto alle attività outdoor, in quanto è impermeabile e possiede uno schermo monocromatico (128×128 pixel) leggibile anche sotto la luce diretta. Oltre al GPS, all’interno ci sono una memoria flash da 8 MB, il modulo Bluetooth, l’accelerometro, il motore a vibrazione per le notifiche, la batteria ricaricabile da 240 mAh. Nella parte posteriore è stato inserito il sensore a sei LED per la misurazione della frequenza cardiaca che sfrutta la tecnologia proprietaria di Polar. Il running watch misura numerosi parametri: distanza, velocità, numero di passi, altitudine, calorie e durata del sonno.

Le funzionalità interessanti sono ovviamente quelle che riguardano la corsa. Il Fitness Test consente di misurare la capacità aerobica in base alla frequenza cardiaca a riposo, alla variabilità cardiaca e ai propri dati personali. Il Running Index valuta le prestazioni di corsa attraverso l’indice di efficienza di corsa, mentre il Training Benefit visualizza al termine di ogni allenamento feedback sui benefici ottenuti dalla sessione.

Il servizio Polar Flow e l’app omonima permettono di preparare un programma di allenamento personalizzato, monitorare il carico di lavoro e misurare il tempo di recupero. Non manca infine la possibilità di ricevere le notifiche dallo smartphone. Il Polar M430 sarà disponibile da maggio in tre colori: grigio scuro, bianco e arancione. Il prezzo è 229,90 euro.