Twitter Lite, il social network si fa leggero

Filippo Vendrame,

Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo utilizzano Twitter. Tuttavia ci possono essere diversi ostacoli all’uso Twitter, comprese le reti mobili lente, piani dati costosi, o la mancanza di spazio di archiviazione su dispositivi mobili. Proprio per tentare di offrire davvero a tutti la migliore esperienza d’uso della piattaforma, il social network ha lanciato “Twitter Lite” una nuova esperienza web da mobile che riduce al minimo l’uso dei dati, si carica velocemente su connessioni più lente, funziona sulle reti mobili inaffidabili, ed occupa meno di 1MB sul dispositivo.

Twitter ha anche ottimizzato la velocità, con tempi di avvio fino al 30% più rapidi così come ha reso la navigazione molto più veloce rispetto al classico Twitter. Il nuovo Twitter Lite offre tutte le caratteristiche principali di Twitter come la timeline, i tweet, i messaggi diretti, le tendenze, i profili, l’upload dei media, le notifiche ed altro ancora. Twitter Lite permetterà di rendere Twitter maggiormente accessibile a molte più persone indipendentemente che utilizzino smartphone o tablet pc. Inoltre, il social network ha anche aggiunto una modalità di risparmio dei dati, che riduce ulteriormente la quantità di dati mobili usati.

In questo modo, gli utenti vedranno un’anteprima delle immagini e dei video prima di scegliere quelle da caricare completamente. Ciò può ridurre l’utilizzo dei dati fino al 70%, il che rende più conveniente l’utilizzo di Twitter in paesi in cui i piani dati sono molto costosi. Twitter Lite dispone di funzionalità aggiuntive in Google Chrome e su altri browser moderni per i dispositivi Android. È ora possibile, per esempio, ricevere una vasta gamma di notifiche push, in modo da essere sempre avvisati di ciò che sta accadendo su Twitter nel corso della giornata.

Twitter Lite offre anche una modalità offline, in modo da non interrompere l’utilizzo di Twitter anche se si perde temporaneamente la connessione. È inoltre possibile aggiungere Twitter Lite alla schermata iniziale del dispositivo, in modo da poterlo avviare con un semplice tocco.

Twitter Lite è già disponibile collegandosi all’indirizzo mobile.twitter.com utilizzando uno dei browser mobile supportati.