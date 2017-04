Windows 10 Mobile CU solo su alcuni smartphone?

Filippo Vendrame,

Windows 10 Creators Update per smartphone arriverà a partire dal prossimo 25 aprile. Le novità che porterà questo aggiornamento non saranno moltissime ma i possessori di un dispositivo Windows 10 Mobile potranno godere, comunque, di diverse migliorie funzionali. Sembra, però, che non tutti gli attuali smartphone Windows 10 Mobile potranno ricevere l’aggiornamento. Secondo ZDNET, infatti, solo una parte degli attuali dispositivi mobile di Microsoft, i più recenti, potranno ricevere l’aggiornamento.

I modelli più vecchi, infatti, rimarrebbero esclusi anche se dispongono ufficialmente di Windows 10 Mobile che in teoria dovrebbe garantire l’accesso continuo a tutti gli update. Per la precisione gli smartphone che dovrebbero avere accesso a Windows 10 Creators Update sarebbero quelli nati con Windows 10 Mobile a bordo più un paio di vecchi modelli. Interpellata sull’indiscrezione, Microsoft ha specificato che un dispositivo potrebbe non essere in grado di ricevere Windows 10 Creators Update nel caso il suo hardware non risultasse compatibile, oppure se mancassero i driver o se il periodo di supporto ufficiale fosse terminato. Questi modelli, comunque, rassicura la casa di Redmond, continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza.

ZDNET ha condiviso anche una lista dei modelli che dovrebbero essere supportati anche se l’elenco non sarebbe ufficiale.

Alcatel IDOL 4S

Alcatel OneTouch Fierce XL

HP Elite x3

Lenovo Softbank 503LV

MCJ Madosma Q601

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640/640XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950/950 XL

Trinity NuAns Neo

VAIO VPB051

Non sarebbe, comunque, la prima volta che Microsoft esclude all’ultimo momento alcuni terminali dagli aggiornamenti. Tuttavia dall’elenco mancano molti modelli su cui Microsoft sta ancora oggi testando l’aggiornamento all’interno del programma Insider. Risulterebbe, infatti, curiosa la loro esclusione nonostante siano stati utilizzati per i test. Se ne saprà di più sicuramente nei prossimi giorni.