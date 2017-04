Apple rilascia Clips, l’app per i video social

Marco Grigis,

Apple ha finalmente reso Clips disponibile su App Store, l’applicazione dedicata alla creazione di video creativi per il social network. Distribuita come download gratuito, per i dispositivi aggiornati a iOS 10.3, l’applicazione è stata annunciata qualche giorno fa, in concomitanza con il lancio del nuovo iPhone 7 (PRODUCT)RED e del rinnovato iPad.

L’applicazione permette di creare filmati, a partire da registrazioni video o da fotografie, declinati per i social network. Il formato è infatti quello canonico su queste piattaforme, ovvero quadrato, a cui si aggiunge una vasta possibilità di personalizzazione. Gli utenti potranno creare composizioni fino a un massimo di 60 minuti o 300 segmenti, quindi migliorare quanto di realizzato con filtri, simboli, emoji e disegni vari. L’interfaccia, molto familiare e affine ai classici comandi dell’applicazione Fotocamera, permette di mettere a frutto la propria creatività in pochi istanti, con un processo intuitivo e privo di stress. Una proposta, quest’ultima, che potrebbe risultare un’alternativa di tutto rispetto ad altri strumenti analoghi, come quelli integrati in Facebook o Snapchat.

Non è però tutto, perché durante la registrazione del video si potrà trasformare il parlato in testo, con il riconoscimento automatico della lingua, e applicare filtri specifici, nuvolette da fumetto o poster animati. Come facile intuire, l’applicazione prevede anche la possibilità di personalizzare la colonna sonora del proprio video, grazie a un’ampia scelta di brani e di loop da cui attingere. Vi è quindi una funzionalità di riconoscimento facciale che permette, se lo si desidera, di taggare sui social le persone riprese nella propria clip.

L’applicazione vede l’integrazione con i principali social network, per una condivisione rapida e senza intoppi, tra cui Facebook, Instagram, YouTube e Vimeo. Clips è disponibile, così come già accennato, in modo gratuito su App Store. Richiede, tuttavia, l’ultima versione di iOS, ovvero la 10.3, ed è pertanto compatibile con un iPhone 5S o superiore, iPad Air e iPad Mini 2 o superiori e iPod Touch di sesta generazione.