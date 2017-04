Infinity arriva su Android TV e Nvidia Shield

Marco Grigis,

Infinity, la famosa piattaforma di streaming del gruppo Mediaset, allarga i propri orizzonti raggiungendo nuovi device. L’applicazione ufficiale del servizio, infatti, è oggi compatibile anche con Android TV e Nvidia Shield, estendendo così le possibilità di fruizione sia in salotto che tramite mobile. Molti i set-top-box e i televisori compresi, per una visione fluida e senza intoppi.

Con un catalogo di oltre 6.000 contenuti, tra film e serie TV, Infinity è uno dei servizi di streaming dalle maggiori possibilità di scelta. E oggi fruire del proprio programma preferito è ancora più semplice, grazie all’apposita applicazione per Android TV e Nvidia Shield. Un nugolo di possibilità variegate, considerato come sono molti i produttori di televisori e set-top-box che hanno deciso di optare per il sistema operativo di Google, da Sony Android TV a Aquos Android TV, passando per tantissime altre alternative.

Medesima è l’esperienza d’uso alla versione mobile dell’applicazione, con la possibilità di scegliere tra film, serie TV e show per bambini non solo in alta definizione, ma anche in Super HD e in 4K HDR per alcuni titoli. Naturalmente, sarà possibile seguire il contenuto preferito sia in lingua originale, anche avvalendosi dei sottotitoli, che doppiato nell’idioma favorito. Su set-top-box, tuttavia, l’esperienza d’uso è stata adattata al grande schermo del salotto, con tanto di servizi di raccomandazione dei contenuti e la possibilità di creare profili differenziati per ogni singolo utente.

Come accade per la gran parte dei fornitori di show in streaming, l’abbonamento a Infinity non è vincolante: dopo aver effettuato la registrazione, e aver fruito di eventuali periodi di prova o altre promozioni, sarà possibile scegliere se rinnovare o disdire la propria sottoscrizione. L’applicazione aggiornata e compatibile con Android TV è disponibile sul Play Store di Google, dove si potrà anche verificare l’effettiva possibilità d’installazione sul dispositivo in proprio possesso nonché verificare il peso complessivo del download.