Project Scorpio, prezzo superiore a PS4 Pro?

Filippo Vendrame,

Project Scorpio è stata svelata, parzialmente, da un’esclusiva di Digital Foundry che ha illustrato tutte le sue specifiche tecniche mettendo in risalto una console davvero in grado di rivoluzionare il settore del gaming. Project Scorpio sarà poi annunciata ufficialmente da Microsoft l’11 giugno nel corso dell’appuntamento di E3 2017. Uno dei dettagli che non sono emersi con precisione da questa prima disamina è il prezzo che la console avrà al momento del debutto in commercio.

La casa di Redmond ha sempre definito Scorpio come un prodotto Premium ed è dunque lecito attendersi prezzi non certamente bassi anche se non eccessivi. Tuttavia, Mike Ybarra, corporate VP di Xbox, ha ulteriormente evidenziato che la nuova console non costerà meno di PlayStation 4 Pro. Una dichiarazione chiaramente giustificata dagli elevati contenuti tecnici del prodotto che sicuramente contribuiscono ad elevare il prezzo finale di Scorpio. Oggi, PS4 Pro costa 399 euro e dunque è lecito attendersi un prezzo superiore. Quanto superiore non è dato di sapere, tuttavia l’incremento potrebbe aggirarsi attorno ai 100-150 euro massimo.

Project Scorpio al debutto potrebbe, quindi, costare circa 499 euro, un prezzo certamente non basso ma in linea con la qualità dell’offerta tecnica. Un costo, comunque, simile a quello del debutto dell’Xbox One alcuni anni fa.

Ovviamente il prezzo ufficiale sarà solamente comunicato da Microsoft al momento della presentazione ufficiale di Scorpio e per il momento quanto emerge dalla rete deve essere preso con le pinze in quanto trattasi di speculazioni.

Infine, si ricorda che Project Scorpio, il cui nome è ancora provvisorio, dovrebbe arrivare in commercio entro la fine dell’anno ed in tempo per lo shopping natalizio.