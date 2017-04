Surface Pro 5, aggiornamento del Surface Pro 4?

Filippo Vendrame,

Surface Pro 5 potrebbe non essere molto diverso dal Surface Pro 4, ovviamente con un aggiornamento hardware con i più recenti processori. Paul Thurrott, infatti, ha rivelato alcuni dettagli tecnici del futuro ibrido 2-in-1 Windows 10 di Microsoft. Quanto emerge potrebbe forse deludere un po’ chi si attendeva grandi novità. Innanzitutto il connettore proprietario dell’alimentatore del Surface non cambierà ed il prossimo modello disporrà dei processori Intel Kaby Lake di ultima generazione.

Paul Thurrott evidenzia che non c’è nulla di “drammatico” nel Surface Pro 5, un aggettivo che fa intuire come non ci sia nessuna rivoluzione in arrivo. Il prossimo 2-in-1 di Microsoft potrebbe, dunque, essere semplicemente un semplice aggiornamento hardware dell’attuale modello con qualche novità estetica. La presenza del connettore proprietario per l’alimentazione non significa, però, che Microsoft non voglia sostituire la sua DisplayPort con un connettore USB-C. La casa di Redmond negli ultimi modelli ha voluto sempre garantire la massima compatibilità degli accessori in maniera da poterli utilizzare sia sul Surface Pro 4 che sul Surface Pro 3. Probabile, dunque, che questa strada sia imboccata anche per il Surface Pro 5.

Rinunciare ad un connettore USB-C sarebbe abbastanza grave visto che tutti i produttori di PC si stanno muovendo in questa direzione, oggi, ma non è escluso che sul Surface Pro 5 non possano convivere sia le “vecchie” porte che quelle nuove.

Paul Thurrott non fornisce altri dettagli sul Surface Pro 5 ma forse non ci sarà da attendere troppo. In primavera Microsoft dovrebbe tenere un evento hardware ed in questa occasione il Surface Pro 5 potrebbe essere annunciato.

Per quanto riguarda il Surface Book 2, ZDNET afferma che non dovrebbe essere annunciato nell’evento di primavera. Prodotto che potrebbe essere meno innovativo rispetto all’attuale modello. Sicuramente se ne saprà di più nel corso delle prossime settimane. Un ricambio generazione è, infatti, atteso da tempo visto che gli attuali Surface sono stati annunciati ad ottobre 2015.