Volantino Unieuro, Huawei P10 Lite a 349 euro

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valido da oggi 7 aprile sino al prossimo 18 aprile. All’interno del volantino spiccano tante novità e molti prodotti in offerta in un po’ tutte le categorie merceologiche come smartphone, tablet, computer, televisori e tanto altro ancora. Tra gli smartphone, per esempio, fa il suo debutto Huawei P10 Lite, un prodotto che fa del rapporto qualità prezzo la sua caratteristica migliore.

Presenti anche l’iPhone 7 nella versione speciale “Red” a 899 euro, il Samsung Galaxy S7 Edge a 679 euro ed il Huawei 10 a 769 euro. Tra i tablet pc si sottolinea anche il debutto del nuovissimo iPad con schermo retina da 9,7 pollici proposto a 409 euro nella versione 32GB solo WiFi. Sempre tra le tavolette digitali, Unieuro propone il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 a 799 euro. Per gli appassionati di gaming, Unieuro propone la console ibrida Nintendo Switch a 329,99 euro, oppure in bundle composto dalla PS4 Slim e due giochi al prezzo di 289,99 euro. Per gli appassionati di fotografia, la catena di elettronica suggerisce, invece, la reflex Canon EOS1300D a 399,90 euro.

Non meno interessanti le proposte per chi deve cambiare il PC di casa con uno nuovo basato sul sistema oeprativo Windows 10. Per esempio, il modello Lenovo Ideapad 310 con 12GB di RAM è offerto a 599,99 euro. Presenti anche accessori come stampanti e dischi esterni.

Infine, Unieuro propone molte nuove televisioni di ultima generazione per chi ama davvero l’alta definizione. Al riguardo si evidenzia, per esempio, il modello LG TV LED Smart Ultra HD 4K con diagonale da 49 pollici al prezzo di 549 euro.