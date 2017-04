Windows 10 CU, firmware per Surface Pro 4 e Book

Filippo Vendrame,

Microsoft ha già avviato ufficialmente il rollout di Windows 10 Creators Update anche se solamente attraverso alcuni tool “manuali”. Tramite Windows Update arriverà solamente a partire dal prossimo 11 aprile. Tuttavia, i possessori di un ibrido Windows 10 Surface Pro 4 e Surface Book dovranno prestare attenzione perchè per loro è disponibile in aggiunta anche un nuovo firmware. Terminata la procedura di upgrade, dunque, i possessori di questi terminali dovranno avviare Windows Update per scaricare ed installare questi nuovi firmware.

Trattasi, infatti, di firmware pensati per ottimizzare l’hardware al nuovo sistema operativo. Gli utenti non potranno, dunque, scaricarli prima di aver installato Windows 10 Creators Update. Il change log dei due firmware è sostanzialmente identico. Sono tre le aree in cui i nuovi firmware vanno ad agire. Questo update va a risolve problemi di luminosità del display dopo il risveglio dallo standby; migliorare la stabilità del sistema; ottimizzare il sistema di ibernazione. Correttivi, dunque, per fare in modo che i Surface Pro 4 e i Surface Book possano rendere al meglio una volta installato il nuovo sistema operativo.

L’installazione è del tutto automatica e richiede solo un riavvio finale per l’effettiva implementazione delle modifiche. Vista l’importante dei nuovi firmware che migliorano la resa dei due ibridi Windows 10 il suggerimento è quello di installarli quanto prima.

Apprezzabile, dunque, l’impegno di Microsoft nel voler ottimizzare subito al meglio i suoi hardware di punta con il nuovo sistema operativo.