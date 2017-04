3 Italia, arriva l’offerta Play

Filippo Vendrame,

Da 3 Italia tante novità per questa prima parte del mese di aprile. L’operatore, infatti, ha messo mano al suo listino consumer introducendo tante novità. Innanzitutto, arriva l’offerta Play che al costo di 2 euro a settimana offre 150 minuti di chiamate e 1,5GB di traffico sempre ogni 7 giorni. Inoltre, per i nuovi clienti l’opzione LTE sarà gratuita sino al 30 settembre per chi l’attiverà entro il 27 aprile.

L’offerta Play, Inoltre, è valida sia per i nuovi che per i vecchi clienti e prevede un costo di attivazione di 9 euro per i nuovi clienti e di 15 euro per i già clienti. Novità anche per i piani ALL-IN su credito residuo. L’offerta, infatti, risulta, adesso, ancora più competitiva con la proposta base a partire da 9 euro. Piani che, si ricorda, presentano sempre costi e soglie settimanali. ALL-IN Start offre 400 minuti, 400 SMS e 4GB a 9 euro mese; ALL-IN Prime offre chiamate illimitate, 400 SMS e 8GB a passa a 14 euro mese; ALL-IN Master costerà, adesso, 19 euro mese.

ALL-IN Prime e Master con impegno, con addebito su conto corrente o carta di credito, costano ancora di meno: Minuti illimitati, Giga, a partire da 9 euro al mese. ALL-IN Start Special con 400 minuti, 400 SMS e 4GB a settimana a 5 euro mese solo se abbinata a Super Internet Special 5GB (5GB a 5 euro) o a Casa 3 Special (30GB al mese a 10 euro).

Le ALL-IN su credito residuo sono scontate anche per i clienti che attivano Piano Casa 3 o un abbonamento Fibra/Adsl di Infostrada. Piccole novità anche per i piani abbonamento Free che prevedono uno smartphone incluso che si potrà cambiare ogni anno con uno più recente.

FREE Start, 400 minuti, 400 SMS e 4GB a 25 euro mese

FREE Prime, chiamate illimitate, 400 SMS, 8GB a 30 euro mese

FREE Master a 35 euro al mese

Infine, 3 Italia conferma il roaming con Wind da Maggio con l’accesso alla rete 4G dell’operatore arancione da luglio. Sempre da maggio i clienti potranno recarsi all’estero senza pagare costi extra di roaming. 3 Italia, dunque, anticipa l’introduzione del così detto roaming zero.