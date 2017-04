Cadilac risponde a Tesla con Super Cruise

Filippo Vendrame,

GM risponde a Tesla con un particolare modello di Cadilac dotato di un sistema di guida autonoma. Al di fuori dei modelli di auto dell’azienda di Elon Musk, auto dotate di sistemi avanzati di guida semi automatica sono davvero rari da trovare. Nel 2018, la Cadilac CT6 sarà la prima autovettura del gruppo ad essere equipaggiata con la piattaforma “Super Cruise” che permetterà all’auto di guidare davvero da sola con il pilota che non dovrà nemmeno tenere le mani sul volante come, invece, avviene sulla Tesla.

Sulla Cadilac, chi guida dovrà solamente guardare avanti e potrà tenere le mani libere. Una telecamera ad infrarossi controllerà che il pilota stia mantenendo l’attenzione ed in caso contrario l’auto emetterà un allarme o arriverà addirittura a fermarsi. Super Cruise promette un alto livello di accuratezza del mapping grazie all’utilizzo dei numerosi dati provenienti dai sensori LiDAR, e da altri tipi di sensori tra cui anche il GPS. Tuttavia, questo sistema potrà essere utilizzato solo sulle autostrade. Questo limitazione non è dovuta ad un limite del software ma bensì per una scelta voluta per aumentare la fiducia sia di chi guida che dei regolatori che legiferano sulle regole della auto a guida autonoma.

Questa piattaforma ha, comunque, un punto in contatto con quella di Tesla, il suo alto costo. Innanzitutto gli interessati dovranno acquistare il modello Cadilac CT6 che parte da 66.290 a cui poi andranno aggiunto 2500/3100 dollari per “Super Cruise”. Trattasi di prezzi alla portata di pochi fortunati. Tuttavia se la piattaforma dovesse avere successo potrebbe mettere ulteriormente pressione ai costruttori di auto che sarebbero costretti ad accelerare i loro piani di sviluppo ed ad offrire questa tecnologia su più larga scala e questo significherebbe anche prezzi inferiori.