Fastweb Mobile, per Pasqua chiamate illimitate

Filippo Vendrame,

Per Pasqua, Fastweb Mobile ha deciso di fare un gradito regalo a tutti i suoi clienti. L’operatore virtuale, infatti, da martedì 11 a lunedì 17 aprile regalerà chiamate illimitate verso tutti i telefoni fissi e mobili nazionali. Dunque, in questo periodo i clienti di Fastweb Mobile potranno chiamare amici e famigliari senza erodere il proprio traffico voce incluso nella loro tariffa. Ma le sorprese non sono finite qui.

Sino al prossimo 15 aprile, l’operatore virtuale ha deciso di offrire a tutti i nuovi clienti che attiveranno a partire da 21 euro ogni 4 settimane una SIM mobile 4G prepagata uno sconto di 80 euro sull’acquisto del Samsung Galaxy S7 Edge che potrà essere abbinato ad un profilo tariffario con rateizzazione in 30 rate. Inoltre, Fastweb Mobile regalerà per questo phablet Android una specifica cover. Questa particolare promozione potrà essere richiesta attivando i piani tariffari Fastweb Mobile 250, Mobile 500 o Mobile Freedom.

Si ricorda, nello specifico, che Mobile 250 prevede 6 Giga di Internet su rete 4G, 250 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 250 SMS. Invece, Mobile 500 include 3 Giga di Internet su rete 4G, 500 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 500 SMS.

Infine, Mobile Freedom offre 6 Giga di Internet 4G, SMS e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile. Fastweb Mobile, si ricorda, ai appoggia alla rete mobile di TIM. Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore virtuale.