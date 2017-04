HMD Global: Nokia tornerà ai livelli del passato

Luca Colantuoni,

Il marchio Nokia è nuovamente sul mercato, grazie alla licenza acquistata da HMD Global, il nuovo produttore che ha presentato i recenti Nokia 6, Nokia 5 e Nokia 3, oltre al Nokia 3310 (2017). Un dirigente di HMD Global ha spiegato i motivi per cui il famoso brand ritornerà ai livelli del passato.

Dopo la breve parentesi Windows Phone, la rinascita di Nokia è stata affidata alla popolarità del sistema operativo Google. Android è tuttavia installato su numerosi smartphone che coprono ogni esigenza e fascia di prezzo. Per Ekman, Vice Presidente di HMD Global per Medio Oriente e Nord Africa, ha sottolineato due caratteristiche dei dispositivi Nokia che gli utenti possono trovare in pochissimi smartphone. La prima è l’elevata qualità costruttiva di tutti i modelli, non solo quelli di fascia alta. La seconda, molto apprezzata dai “puristi”, è una versione di Android stock con modifiche estetiche quasi nulle.

L’installazione di un sistema operativo identico all’originale comporta un altro importante vantaggio, ovvero la possibilità di rilasciare aggiornamenti in tempi rapidissimi. HDM Global ha infatti avviato una collaborazione con Google per distribuire le ultime versioni di Android e le patch di sicurezza praticamente nello stesso instante in cui sono disponibili su Nexus e Pixel.

Uno degli aspetti che ha sorpreso i visitatori del Mobile World Congress 2017 di Barcellona è stato proprio l’uso di Android 7.1.1 Nougat sui Nokia 6, 5 e 3. Questo rappresenta un importante vantaggio rispetto agli altri produttori, considerato che Android 7.1 è installato solo sullo 0,4% degli smartphone. In base alle ultime indiscrezioni, i tre dispositivi dovrebbero arrivare sul mercato tra fine maggio e inizio giugno.