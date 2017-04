iPhone 7 (PRODUCT)RED per fare la differenza

Lorenzo Ermigiotti,

Per chi li sceglie e li possiede, i prodotti Apple sono spesso uno statement, una scelta di appartenenza e di stile che, nonostante gli anni passino, ancora detta le regole del mercato in termini di design, se non anche di prestazioni.

Ci sono però alcuni prodotti Apple che più che uno statement personale vogliono essere un impegno serio e concreto a cui tutti possono dare il proprio contributo. La linea (PRODUCT)RED rappresenta tale impegno, contribuendo alla lotta contro l’HIV/AIDS con programmi di finanziamento per offrire counseling, test e medicinali alle popolazioni maggiormente a rischio nei Paesi del Terzo Mondo (Ghana, Lesotho, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Tanzania, Kenya e Zambia dove si trovano oltre due terzi della popolazione mondiale positiva all’HIV), con il preciso intento di scongiurare il rischio di trasmissione del virus da madre a figlio durante la gravidanza.

In 10 anni, Apple ha raccolto oltre 130 milioni di dollari, e intende proseguire su questa strada con il lancio dei nuovissimi iPhone 7 e iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition. Disponibili rispettivamente a €909 (128 GB) o €1019 (256 GB) e €1049 (128 GB) o €1159 (256 GB), non cambia rispetto ai modelli già presenti sul mercato se non dal punto di vista estetico. D’altronde, a tutt’oggi iPhone 7 ancora primeggia in molti dei test di benchmark.

La livrea rossa integrale ricalca quella del modello nero opaco, con bande passanti per le antenne in tinta con il resto della scocca. Il colore cangiante cattura decisamente l’occhio quindi sceglierlo, oltre a rappresentare il proprio impegno sociale, può essere anche un vanto estetico personale. Se non fosse per la paura di graffiarlo, difficilmente lo si vorrebbe coprire con una custodia di protezione.

Fanno parte della serie (PRODUCT)RED anche le custodie per iPhone in pelle e in silicone, il cinturino Apple Watch Sport, le cuffie Beats Solo3 Wireles, l’altoparlante portatile Beats Pill+ e gli iPod nano, shuffle e touch, oltre alla custodia in silicone e alla Smart Cover per iPad.

Recentemente, Deborah Dugan, CEO di (RED), ha dichiarato: “Apple è l’azienda che più di ogni altra al mondo contribuisce al Fondo Globale, con oltre 130 milioni di dollari frutto della collaborazione con (RED). […] Ora i clienti hanno l’incredibile opportunità di fare la differenza e contribuire al Fondo Globale acquistando il nuovo, bellissimo iPhone (PRODUCT)RED”.

Chiaramente, chi già possiede un iPhone 7 avrà meno stimoli di altri a cambiare il proprio telefono, ma chi aspettava il momento migliore per passare alla versione più aggiornata del melafonino adesso ha anche la possibilità di fare la differenza. iPhone 7 e iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition sono disponibili già dal 27 marzo.