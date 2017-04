OnePlus 5, schermo Quad HD e 8 GB di RAM?

Luca Colantuoni,

Molti produttori cinesi offrono già smartphone con 6 GB di RAM, una quantità sufficiente per eseguire più applicazioni in parallelo. In base alle ultime indiscrezioni, il prossimo smartphone di OnePlus potrebbe addirittura integrare 8 GB di RAM. È inoltre previsto uno schermo con risoluzione Quad HD, ormai uno standard per i dispositivi di fascia alta. Il successore dell’attuale OnePlus 3T dovrebbe arrivare sul mercato nel secondo semestre.

Seguendo il tradizionale ordine cronologico, il nome più ovvio del prossimo modello è OnePlus 4. In realtà, il 4 è considerato in Cina un numero sfortunato, in quanto associato alla parola “morte”. Per questo motivo, il nome del nuovo smartphone dovrebbe essere OnePlus 5. Sul fronte estetico non sono trapelate informazioni utili, per cui non è possibile ipotizzare eventuali modifiche al design o l’utilizzo di materiali diversi dall’alluminio. Quasi certa invece la presenza del processore Snapdragon 835 che, come anticipato, potrebbe essere affiancato da 8 GB di RAM.

In base alle notizie provenienti dalla Cina, il OnePlus 5 sarà il primo smartphone OnePlus con display Quad HD (2560×1440 pixel). La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre 64/128/256 GB di memoria flash, una doppia fotocamera posteriore o un singolo sensore da 23 megapixel, una fotocamera frontale da 16 megapixel e una batteria da 4.000 mAh. Non mancheranno sicuramente la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali.

Il sistema operativo sarà Oxygen OS 4.1.1, basato su Android 7.1.1 Nougat. Per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra vicina ai 500 dollari. L’attuale OnePlus 3T con 128 GB di storage costa 479,00 euro.