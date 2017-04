Tesla svela un pannello solare minimale

Filippo Vendrame,

L’attenzione intorno prodotti solari di Tesla è gran parte focalizzata sull’innovativo tetto solare, ma quello rappresenta, tuttavia, solo un nuovo segmento di mercato. Infatti, Tesla sta anche cercando di lavorare per offrire un prodotto innovativo a tutti coloro che non hanno bisogno di un nuovo tetto, ma che non vogliono rinunciare a generare autonomamente la propria energia elettrica attraverso la luce del sole.

Lo scorso fine settimana, l’azienda di proprietà di Elon Musk ha aggiornato la sezione “Energy” del suo sito web per svelare nuove immagini di un nuovo pannello solare realizzato in collaborazione con Panasonic. Secondo Electrek, questo panello solare sarà il fulcro della futura offerta della società nel settore dell’energia solare residenziale. I nuovi pannelli saranno realizzati da Tesla con Panasonic nella nuova Gigafactory a Buffalo. Trattasi di prodotti esclusivi che potranno essere offerti solamente da Tesla. Non saranno, dunque, messi a disposizione ad azienda terze.

Come per il tetto solare, la scelta di Elon Musk è quella di produrre prodotti per l’energia solare esteticamente gradevoli e che ben si sposino nell’ambiente in cui saranno installati in modo da creare anche una sorta di marchio distintivo rispetto alle soluzioni terze di altri produttori.

Proprio per questo, questi nuovi pannelli solari presentano un profilo minimale e con bordi che nascondono perfettamente tutto l’hardware necessario al loro fissaggio e funzionamento. Trattasi di un sistema sviluppato da Zep Solar, una società specializzata in montaggio di pannelli solari acquisita da SolarCity prima che fosse acquisita a sua volta da Tesla.

Per anni, Zep Solar ha lavorato su nuovi sistemi di montaggio per installare più rapidamente i pannelli, ridurre i costi di installazione e rendere gli impianti meno invasivi. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questi pannelli, dovrebbero offrire una potenza di 325 watt di potenza e dovrebbero superare gli standard del settore per quanto riguarda la durata e resistenza.

Nessun dettaglio, invece, su prezzi e disponibilità.