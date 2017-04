Xbox, partono i saldi di primavera

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i tanto attesi saldi di primavera per Xbox. Da domani 11 aprile sino al prossimo 17 aprile, la casa di Redmond offrirà ghiotti sconti su oltre 350 titoli con risparmi sino al 67%, con un 10% in sconto in più per tutti gli iscritti al programma Xbox Live Gold. Trattasi di un evento particolarmente atteso sia dai possessori di una console Xbox One che dai giocatori che utilizzano anche la console Xbox 360 in quanto potranno rinnovare il proprio parco giochi senza dare fondo alla loro carta di credito.

Come da tradizione in questo periodo di offerte, Microsoft dovrebbe offrire in sconto anche film e serie TV e in questo caso anche i controller Xbox Design Lab. La casa di Redmond non ha diramato ancora l’elenco completo delle offerte speciali per i saldi di primavera di Xbox ma tra i titoli che sicuramente non mancheranno tra quelli in sconto si menzionano Gears Of War 4, Recore, Forza Horizon 3, Watch Dogs 2, Fifa 17, The Witcher 2 e tantissimi altri ancora. Per chi volesse ampliare la propria raccolta di giochi il suggerimento è quello di preparare la carta di credito per non perdere nessuna ghiotta opportunità.

Si ricorda, infine, che trattasi di un’offerta esclusiva di Microsoft per le sue console Xbox One e Xbox 360. Questo significa che gli sconti sono riservati ai possessori delle console che acquisteranno i giochi all’interno dell’Xbox Store. Le offerte, infatti, non saranno valide all’interno di altri eshop e catene di negozi.