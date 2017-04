AMD investe nella realtà virtuale wireless

Luca Colantuoni,

AMD è nota soprattutto per i suoi processori e per le schede video Radeon, ma l’obiettivo è offrire anche prodotti per la realtà virtuale. Ecco perché il chipmaker di Sunnyvale ha deciso di acquisire le proprietà intellettuali e le tecnologie sviluppate da Nitero, una startup di Austin (Texas) che realizza chip per visori VR e AR senza fili. I termini economici dell’accordo non sono stati divulgati.

Oculus Rift, HTC Vive e Sony PlayStation VR richiedono un cavo per la trasmissione dei dati e l’alimentazione. Ciò però vincola i movimenti dell’utente che non può spostarsi liberamente nella stanza. Mark Papermaster, CTO e Vice Presidente senior di AMD, ha dichiarato che i cavi rappresentano una significativa barriera all’ampia adozione della realtà virtuale. L’acquisizione di Nitero permetterà di risolvere il problema e di sviluppare tecnologie che offriranno un’esperienza più “immersiva”. Ovviamente le prestazioni saranno superiori a quelle disponibili con i visori mobile, come il Samsung Gear VR, dato che i calcoli verranno sempre effettuati dalla schede video installate nei PC.

La startup di Austin ha sviluppato un chip che trasmette i dati in modalità wireless ad una frequenza di 60 GHz, sufficiente per coprire l’intera stanza, garantendo elevate prestazioni e latenza ridotta. Inoltre, grazie alla tecnica del beamforming, trasmettitore e ricevitore non devono essere “visibili” tra loro, come avviene nei tradizionali sistemi ad onde millimetriche.

AMD non ha specificato se realizzerà direttamente i visori VR e AR oppure se concederà la tecnologia di Nitero in licenza a produttori di terze parti. Nei prossimi mesi dovrebbero arrivare ulteriori informazioni in merito.