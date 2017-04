Dopo il 4K, anche l’HDR su Google Play Film?

Cristiano Ghidotti,

Nel dicembre scorso si è assistito all’introduzione ufficiale del supporto al formato 4K (o Ultra HD se si preferisce usare un altro appellativo) per la piattaforma Play Film di Google, che ha permesso di vedere al meglio le pellicole sui televisori di ultima generazione. Una feature, purtroppo, non ancora disponibile in Italia. Ora sembra che il gruppo di Mountain View abbia intenzione di compiere un ulteriore (e naturale) passo in avanti, aggiungendo anche l’HDR.

L’High Dynamic Range è una tecnologia che va a estendere la gamma dinamica riproducibile dai pannelli, restituendo così agli occhi dello spettatore colori più fedeli e contrasti perfetti, incrementando dunque la qualità dell’esperienza di visione e assottigliando il divario con quella cinematografica. Un primo riferimento è stato scovato dalla solita attentissima redazione del sito Android Police, durante il teardown dell’aggiornamento che porta l’applicazione ufficiale di Play Film alla versione 3.24: l’update è in fase di rollout, ma i più impazienti possono scaricarlo e installarlo fin da subito in modo manuale, ricorrendo al download del file APK.

Aggiungere il supporto all’HDR per il catalogo di film presenti su Google Play sembra essere una mossa quasi scontata, soprattutto in considerazione del fatto che il dongle Chromecast Ultra di bigG lanciato nei mesi scorsi supporta appieno questa tecnologia. Ecco la riga in questione rinvenuta nel codice dell’app.

<string name=”details_hdr”>HDR</string>

Restando in tema, l’aggiornamento alla release 3.24 di Play Film introduce anche alcune piccole modifiche al layout delle schede relative alle pellicole. Semplici ritocchi estetici dell’interfaccia, che non vanno a modificare in alcun modo il funzionamento del servizio.