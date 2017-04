Facebook supporta le competenze digitali delle PMI

Filippo Vendrame,

Conoscere le potenzialità che i social media offrono alle PMI e ai giovani imprenditori, e aiutare le imprese a sfruttare al meglio gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme digitali al fine di sviluppare e rafforzare la presenza della propria impresa sia sul territorio italiano che all’estero. Sono questi alcuni dei temi che verranno trattati durante la tappa umbra del roadshow “Boost Your Business”, progetto formativo promosso e organizzato da Facebook in diversi Paesi europei, che si terrà mercoledì 12 aprile 2017 presso l’Ex Lanificio di Ponte Felcino a Perugia, dalle 9.30 alle 14.00.

L’evento, che si rivolge a tutte le PMI, motore dell’economia italiana con un fatturato pari al 67,3% del PIL nazionale, si pone l’obiettivo di fornire ad imprenditori e professionisti le competenze digitali necessarie per competere in uno scenario economico in evoluzione e focalizzato sempre più sul digitale. L’incontro di Perugia, organizzato in collaborazione con Confcommercio Umbria e moderato da Andrea Vianello, giornalista televisivo e conduttore radiofonico, si aprirà con l’intervento della Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, al quale seguirà un confronto tra, Michele Fioroni, assessore al marketing territoriale e allo sviluppo economico del Comune di Perugia, Alessandro Micheli, Presidente Confcommercio Giovani e Laura Bononcini, Responsabile Relazioni Istituzionali Facebook Italia su come il digitale e Facebook possono aiutare le imprese locali a ripartire dopo situazioni difficili e di crisi. Questo focus è pensato proprio per aiutare le imprese locali a far fronte alla comunicazione errata che ha minato l’operatività di molte realtà imprenditoriali a seguito del terremoto del Centro Italia del 2016. Concluderà l’evento Andrea Romizi, Sindaco di Perugia.

Durante la tappa umbra di “Boost Your Business” saranno presentati tre casi di successo: Prosac Alwaysmile, fashion brand nato nel 2013 che realizza prodotti artigianali 100% made in Italy utilizzando materiali sperimentali e di recupero. Alla Posta Donini, una splendida residenza d’epoca del 1579 situata ai piedi della città di Perugia che dispone di 48 camere, arredate con eleganza, curate nel dettaglio attraverso l’utilizzo di materiali pregiati e perfettamente inseriti nel contesto architettonico. I Love Norcia, marchio creato da un gruppo di cittadini e imprenditori locali che sostiene, promuove e valorizza il territorio di Norcia, colpito dal terremoto, al fine di favorirne la ricostruzione e la rinascita della comunità. Anche Paolo Campana, grafico e food blogger, prenderà parte all’evento per raccontare il suo progetto #AMAtriciana, la raccolta fondi nata il 24 agosto per aiutare le popolazioni e i luoghi colpiti dal sisma e che nel giro di poche ore è diventata virale a livello mondiale.

Nel corso dell’evento, gli imprenditori presenti avranno la possibilità di prendere parte a due workshop, organizzati da Facebook, volti ad insegnare alle imprese come utilizzare efficacemente Facebook e Instagram per il turismo e per l’export, aspetti che ben rispecchiano i valori e le competenze dell’economia locale e nazionale. Saranno inoltre a disposizione del pubblico diverse aree desk Facebook allestite per l’occasione, attraverso cui sarà possibile confrontarsi con i rappresentati dell’azienda presenti all’evento e apprendere direttamente dagli esperti.