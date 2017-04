HUAWEI P10 Plus dal 15 aprile in Italia a 829 euro

Filippo Vendrame,

HUAWEI ha annunciato ufficialmente che il suo nuovo phablet Android HUAWEI P10 Plus sarà disponibile in commercio in Italia a partire dal prossimo 15 aprile nei colori Graphite Black, Mystic Silver al prezzo consigliato al pubblico di 829,90 Euro. Il nuovo phablet Android dell’azienda cinese è un puro concentrato di tecnologia ed offre un brillante display da 5,5 pollici con risoluzione QHD.

Cuore di questo prodotto il processore proprietario Kirin 960 (4x A73, 4x A53) con GPU Mali G71 MP8 e 6GB di memoria RAM. HUAWEI P10 Plus dispone del supporto al 4.5G (4 antenne con tecnologia 4×4 MIMO). Batteria da 3750 mAh per P10 Plus con supporto alla ricarica rapida per la massima autonomia possibile. Ovviamente non mancano tutti quei sensori e supporti oggi immancabili come LTE, WiFi, USB Type-C, NFC e Bluetooth. Posteriormente trova posto una doppia ottica. La prima con sensore da 12 MP (apertura f/1.8) e la seconda con sensore da 20MP (bianco e nero). Anteriormente, invece, trova posto un’ottica con sensore da 8MP, per i selfie, con apertura f/1.9.

HUAWEI ha anche annunciato che contestualmente al lancio del P10 Plus per il 15 aprile è anche ufficialmente disponibile il nuovo HUAWEI P10 Lite.

Dedicato a coloro che non vogliono mai rinunciare al meglio, il nuovo HUAWEI P10 Lite è caratterizzato da un design elegante e raffinato, dal meglio di hardware e software e da una fotocamera all’avanguardia, per offrire a tutti la qualità di uno studio fotografico sempre con sé. Ideale per chi è sempre in movimento, HUAWEI P10 Lite offre inoltre un’incredibile durata della batteria, grazie anche alla modalità risparmio energetico, oltre a maggiore velocità e minori consumi grazie al processore Kirin 658 Octa Core con una RAM da 4GB.

HUAWEI P10 lite è disponibile in Italia nei colori Midnight Black, Pearl White, Platinum Gold al prezzo consigliato al pubblico di 349 Euro.