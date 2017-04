Play Store: Google contro spam e false recensioni

Cristiano Ghidotti,

Il fenomeno delle recensioni false sui marketplace di ogni tipo non è certo una novità (è una lotta che sta portando avanti anche Amazon), ma se si focalizza l’attenzione su Play Store, nelle ultime settimane la piattaforma sembra stata essere presa di mira da un quantitativo anomalo di fake reviews. Google ne è a conoscenza e afferma di essere al lavoro per monitorare la situazione così da poter adottare al più presto le dovute contromisure.

I commenti e i voti palesemente fasulli riguardano anche importanti applicazioni sviluppate direttamente da bigG, ad esempio Hangouts, Gmail e il browser Chrome. Alcune delle recensioni in questione parlano del software come se fosse un gioco, menzionando power-up, poker e bingo, funzionalità ovviamente assenti dalle app in questione. Dunque, perché questo accade? Di certo Google non avrebbe alcun beneficio nel pubblicare o far pubblicare finte votazioni (anzi, le combatte ormai da anni).

La causa è da ricercare in un’evoluta strategia di spam: attribuendo voti ad app popolari e ben conosciute, gli account potrebbero sfuggire alle maglie dei filtri automatici, aggirando così il blocco e potendo continuare al tempo stesso a scrivere finte recensioni per gli sviluppatori disposti a pagare pur di vedere aumentare il ranking delle proprie creazioni. Questa la dichiarazione rilasciata da un portavoce della società californiana sulle pagine del sito Android Police.