Twitter personalizza i cuoricini di Periscope

Twitter ha iniziato ad aggiungere la possibilità di personalizzare i cuoricini dei live su Periscope con brand personali. Come noto, durante una diretta gli utenti possono lasciare un loro gradimento “condividendo” un cuoricino che rappresenta una sorta di Like. I brand, adesso, potranno personalizzare a loro piacimento questo cuoricino. La società ha annunciato, infatti, un nuovo modo per i marchi di coinvolgere i fan attraverso la personalizzazioni di questi simboli che appaiono durante le dirette su Periscope.

Queste personalizzazioni possono essere usate da sole o in combinazione con le pubblicità del brand durante la diretta. Il primo esempio di questa nuova funzionalità è arrivato attraverso NBC Universal che ha personalizzato i cuoricini durante una campagna di marketing per il suo nuovo film “The Fate of the Furious”. Durante la diretta, i soliti cuoricini si sono trasformati nel logo “F8” che richiama l’hastag del film. L’obiettivo è chiaro ed è quello di tentare di coinvolgere maggiormente gli utenti per reclamizzare un qualche tipo di prodotto o attività. I marchi, tuttavia, non avranno davvero piena libertà nel creare i loro cuoricini personalizzati.

Twitter, infatti, evidenzia come le personalizzazioni sono frutto della collaborazione tra il marchio ed il social network. Il vantaggio, comunque, è che Twitter in questo modo non dovrà valutare la proposta del brand e che le personalizzazioni risponderanno sempre a precisi standard di qualità. Twitter non ha voluto, però, menzionare i costi di questo servizio per le aziende. In definitiva, trattasi di una mossa pubblicitaria interessante che potrebbe trovare largo impiego all’interno di molti video sponsorizzati.