Windows 10, Skype esce dall’anteprima

Dopo un anno di test, l’applicazione di Skype di Windows 10 esce dall’anteprima per diventare ufficialmente stabile. Questa nuova release era già stata rilasciata agli Insider lo scorso marzo ma da alcune ore è disponibile anche tutti gli utenti Windows 10. Finalmente, dunque, Microsoft ha completato lo sviluppo della sua applicazione universale di Skype che è pronta a sostituire il classico client desktop. L’aggiornamento è disponibile attraverso il Windows Store.

L’update, tuttavia, non porta con se solamente la rimozione della dicitura “anteprima”, perché include alcune piccole ma interessanti novità, inclusa la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo. Innanzitutto, la casa di Redmond ha semplificato il modo in cui il modo i contatti su Skype possono connettersi con l’applicazione Contatti del dispositivo Windows 10. Skype visualizzerà i contatti reciproci, rendendo più facile trovare chi si cerca. Arriva il supporto agli SMS e soprattutto la possibilità di effettuare ricerche tra le chat su Skype. Infine, durante una chiamata sarà possibile cambiare microfono o camera.

La declinazione di Windows 10 di Skype ha avuto uno sviluppo molto lungo e forse anche un po’ travagliato ma finalmente è davvero pronta giusto in tempo per il debutto ufficiale di Windows 10 Creators Update. Infatti, oggi, 11 aprile, Microsoft inizierà la distribuzione ufficiale del prossimo step di Windows 10 per PC attraverso Windows Update. Qualche giorno fa era stato già possibile scaricare l’update ma solamente manualmente attraverso alcuni tool ufficiali.

La declinazione per smartphone arriverà, invece, per il prossimo 25 aprile. Si ricorda, infine, che il rollout che partirà oggi sarà progressivo e dunque non tutti potranno ricevere Windows 10 Creators Update immediatamente.