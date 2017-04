Xiaomi Mi 6, annuncio previsto per il 19 aprile

Luca Colantuoni,

Dopo varie indiscrezioni sull’ipotetica data di lancio del nuovo smartphone, Xiaomi ha comunicato ufficialmente che l’annuncio del Mi 6 avverrà il 19 aprile presso la University Of Technology Gymnasium di Pechino. Il produttore cinese dovrebbe presentare anche la versione Plus, come avvenuto con il precedente Mi 5s. I due modelli si differenzieranno probabilmente in base alla quantità di memoria, alla risoluzione dello schermo e al tipo di configurazione scelta per la fotocamera posteriore.

Per quanto riguarda il design si prevedono leggere modifiche rispetto all’attuale top di gamma. Xiaomi dovrebbe ridurre lo spessore delle cornici e quindi aumentare lo screen-to-body ratio. Oltre all’alluminio e al vetro potrebbe essere usata anche la ceramica. Entrambi i modelli integreranno sicuramente il processore Snapdragon 835 e avranno uno schermo da 5,2 pollici, ma è prevista una diversa risoluzione: full HD (1920×1080 pixel) per il Mi 6 e Quad HD (2560×1440 pixel) per il Mi 6 Plus. Altre possibili specifiche sono le seguenti: 4 e 6 GB di RAM, 64 e 128 GB di storage, batteria da 4.000 mAh e porta USB Type-C.

I nuovi smartphone dovrebbero essere resistenti all’acqua (certificazione IP68) e avere uno scanner dell’iride, oltre al lettore di impronte digitali ad ultrasuoni. Per la fotocamera posteriore del Mi 6 Plus, Xiaomi avrebbe scelto una configurazione dual con sensori Sony IMX386 da 12 megapixel, mentre la fotocamera frontale di entrambi i modelli dovrebbe avere una risoluzione di 8 megapixel (sensore Sony IMX258).

Il sistema operativo sarà sicuramente Android 7.1.1 Nougat, personalizzato con l’interfaccia MIUI. Non è chiaro se Xiaomi venderà i due top di gamma solo in Cina o se, finalmente, avvierà la distribuzione anche in Europa e Stati Uniti.